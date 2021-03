Hai mai visto dove abita Ornella Vanoni? Ecco la sua casa

Ornella Vanoni è una delle signore della musica italiana. L’artista è nata a Milano il 22 settembre 1934. In questa città ha vissuto per tantissimo tempo. Dove abita ora? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Dove abita Ornella Vanoni?

Ornella Vanoni ha abitato per tanti anni a Milano, in pieno centro. Da diverso tempo a questa parte, la cantante, che è stata ospite a Sanremo 2021 dove ha proposto un medley dei suoi più grandi successi e ha duettato con Francesco Gabbani, vive a Venezia.

Come rivelato da lei stessa, la Serenissima le è entrata nel cuore grazie a Hugo Pratt, talentuoso fumettista che è stato suo grande amore platonico.

In quale zona di Venezia vive la Vanoni? La cantante abita alle Zattere, in Fondamenta degli Incurabili, in una casa che, come si può evincere dalle foto presenti sul web, è arredata con estremo gusto.