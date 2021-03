I Soliti Ignoti, ecco la cifra data in beneficenza allo Spallanzani di Roma

I Soliti Ignoti è il programma televisivo che ogni sera tiene incollati alla televisione milioni di telespettatori. L’obiettivo del gioco è quello di scoprire l’identità nascosta di otto personaggi. A portare avanti le indagini, da un po di tempo, è sempre un personaggio televisivo importante. L’iniziativa è stata portata avanti affinché il ricavato di ogni serata venisse mandato in beneficenza all’Ospedale Spallanzani di Roma.

Molte sono state le persone sempre restie su questa beneficenza. Ogni sera, quasi puntualmente, venivano vinti pochi soldi dai vari “protagonisti”. Amadeus però ha rotto tutti gli indugi ed ha comunicato in diretta televisiva la cifra ufficiale che I Soliti Ignoti ha inviato in beneficenza allo Spallanzani di Roma.

Nonostante molte persone infatti pensassero che non erano stati guadagnati tanti soldi con la nota ufficiale adesso Amadeus ha fatto sapere il valore reale. “Sono stati inviati 800 mila euro in beneficenza allo Spallanzani di Roma”. Chiaramente la felicità era molta e con lui anche Michele La Ginestra, partecipante della serata, è stato ad applaudire per questa importante iniziativa.