In arte Nino su Rai1: trama, cast e trailer

In arte Nino su Rai1 (ch.1) è uno dei film in onda in tv stasera 20 Marzo 2021. Un ritratto inedito di Nino Manfredi, attore tra i più amati del cinema italiano, che racconta la formazione dell’uomo e dell’artista dal 1943, quando sopravvissuto all’esperienza tragica del sanatorio intraprende gli studi all’Accademia d’Arte drammatica, fino alla soglia del successo, nel 1958, con la partecipazione a Canzonissima.

In arte Nino su Rai1: la trama

Il film biografico racconta la storia dell’attore Nino Manfredi nel ventennio 1939-1959 ed è realizzato dal figlio Luca che ne firma la regia. Nel 1943 il giovane Nino è reduce da più di tre anni e mezzo di ricovero per combattere la tubercolosi. Dopo essere uscito dall’ospedale, una sera incontra alcuni allievi dell’Accademia di arte drammatica. Decide così di intraprendere la carriera d’attore, iscrivendosi, di nascosto dal padre che lo vorrebbe vedere avvocato, anche lui alla ‘Silvio D’Amico’.

In arte Nino su Rai1: il cast

Elio Germano: Nino Manfredi

Miriam Leone: Erminia Ferrari

Duccio Camerini: Romeo Manfredi

Anna Ferruzzo: Antonia Manfredi

Flavio Furno: Dante Manfredi

Stefano Fresi: Tino Buazzelli

Vincenzo Zampa: Gianni Bonagura

Barbara Ronchi: Rossella Falk

Pietro Ragusa: Orazio Costa

Giorgio Tirabassi: Nello

Roberto Citran: prof. Stampellone

Leo Gullotta: prof. Giuffrida

Emanuel Caserio: Cesare, detto “Scommetti”

Vincenzo Nemolato: Italo, detto “Zagaja”

Luca di Giovanni: Enzo, detto “Lampadina”

Massimo Wertmüller: regista di Cinecittà

Sara Lazzaro: Iolanda

Paola Minaccioni: Arsenia Bianconi

Maria Torres: Ersilia Bianconi

Giancarlo Previati: Umberto Ferrari

Alessandra Costanzo: Angela Ferrari

Rocco Tommaso Cicarelli: giovane francescano

