Justine Mattera, chi è: età, compagno, foto e sport

Justine Mattera è una showgirl, conduttrice e influencer. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Chi è Justine Mattera

Nome : Justine Elizabeth

: Justine Elizabeth Cognome: Mattera

Mattera Data di nascita: 7 maggio 1971

7 maggio 1971 Luogo di nascita: New York

New York Profilo Instagram: @justineelizabethmattera

Justine Mattera è una showgirl e influencer statunitense naturalizzata italiana. In Italia dal 1994, ha attualmente 49 anni e ne compirà 50 tra pochi mesi.

Laureata in Letteratura Italiana e Inglese a Stanford, è venuta in Italia a 23 anni per un corso di specializzazione presso l’Università di Firenze. Mentre lavora come modella e cubista, viene notata dal produttore Joe T. Vannelli e, nel 1995, incide il primo singolo.

La svolta nella sua carriera arriva nel 1996, anno in cui viene ingaggiata da Paolo Limiti, che diventerà poi suo marito, come valletta nella trasmissione Ci Vediamo in tv. Concorrente del reality La Fattoria, nel 2003 ha esordito a teatro in Victor/Victoria. Il suo ultimo spettacolo risale al 2017. È seguitissima su Instragram: il suo profilo, infatti, ha oltre 470mila follower.

Compagno

Justine Mattera è sposata dal 2009 con Fabrizio Cassata, di professione managing director, è madre di Vincent e Vivienne Rose.

Foto

Justine Mattera è stata criticata per via degli scatti sensuali che posta spesso su Instagram. In merito ai commenti sulle foto, nel corso della trasmissione I Luntatici ha usato queste parole:

“Lo sport è nobile. E se hai voglia di fare due foto provocanti, osé, in lingerie, è giustificato. Ti fai un mazzo così allenandoti sempre, allora è giusto che magari ti mostri in modo un po’ osé. Ma mai volgare. Qualcuno continua a criticarmi per le foto che posto su Instagram, spiazza il fatto che a cinquant’anni puoi essere ancora essere attraente, bella, sensuale. Questo spiazza, anche se ci sono tanti esempi di donne di cinquant’anni che lavorando e curandosi fanno sempre la loro figura”

Sport

Justine Mattera fa tantissimo sport. Dopo aver praticato nuoto agonistico dai 7 anni all’università, oggi si dedica alla corsa e al ciclismo.