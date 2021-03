Luca Barbarossa, chi è: età, figli, moglie e dove abita

Luca Barbarossa è un cantautore, conduttore radiofonico e televisivo molto apprezzato. Nel corso degli anni è riuscito a entrare nel cuore degli italiani grazie ai suoi testi poetici, all’amore per Roma, la sua città, e per sua moglie a cui hai dedicato la canzone Passame er sale, presentata al Festival di Sanremo nel 2008.

Luca Barbarossa, chi è

Luca Barbarossa è nato a Roma il 15 aprile 1961. Il cantante ha esordito nel mondo della musica a soli vent’anni grazie a un talent scout di tutto rispetto: il produttore Gianni Ravera.

In poco tempo Luca Barbarossa è passato dall’esibirsi come musicista di strada a Piazza Navona ai palcoscenici più prestigiosi della musica italiana, come il Festival di Castrocaro e il Festival di Sanremo. Con il brano L’amore rubato (1988) presentato a Sanremo raggiunge la notorietà e riceve in diretta televisiva i complimenti di Dario Fo e Franca Rame.

Grazie alla canzone Portami a ballare (1992) dedicata alla madre Annamaria il musicista vince il Festival di Sanremo e consacra definitivamente il proprio successo.

Oltre a essere un cantautore talentuoso, Luca Barbarossa è anche conduttore radiofonico e televisivo. Il suo Radio 2 Social Club gli fa ottenere il Premio Flaiano come miglior programma radiofonico del 2020.

Barbarossa è anche un appassionato di sport e capocannoniere della Nazionale Cantanti con cui ha segnato più di 220 gol in 271 presenze.

Luca Barbarossa, vita privata

Luca Barbarossa è sposato con la francese Ingrid Salvat dal 1999. I due si sono conosciuti a Parigi due anni prima a una cena di amici. All’epoca lei amministrava una catena di negozi di Dolce e Gabbana nella capitale francese ed era del tutto ignara del successo di Barbarossa.

Solo un mese dopo il loro primo incontro, quando lo raggiunge a Roma ha scoperto di avere di fronte un cantautore famoso e molto amato in Italia. Per lui la Salvat ha lasciato il lavoro e la sua città.

Da allora i due sono inseparabili. Hanno avuto tre figli: Margot, Valerio e Flavio e vivono la propria a Roma vita, lontano dai riflettori.