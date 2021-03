Michele La Ginestra, chi è: età, altezza, moglie, figli

Michele La Ginestra è un famoso attore di teatro e fiction televisive. Molti di voi lo conoscono probabilmente per averlo visto all’interno della fiction “I Cesaroni” su Canale 5 ma è stato protagonista anche da vari altri film e commedie. E’ diventato noto per il film Matrimoni e altre follie, dove interpreta Orazio, un padre molto premuroso che è protagonista di vari episodi divertenti insieme all’ex moglie. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata dell’attore.

Michele Ginestra è nato a Roma il 7 Novembre del 1964 ed oggi ha 57 anni. E’ del segno zodiacale dello Scorpione e la sua altezza è all’incirca di 1,80m per 78kg. Durante la sua carriera, oltre a lavorare in film e commedie, è stato molto attivo nel teatro. Ha recitato infatti per diversi spettacoli importanti tra i quali si sottolinea il Rugantino ma anche C’eravamo tanto amati. Opere che hanno sicuramente lasciato un segno positivo nel pubblico presente in sala.

Michele La Ginestra: moglie e figli

Michele La Ginestra ha una vita privata che è stata spesso sotto i riflettori. Ha rilasciato un’intervista qualche anno fa dove parlava appunto della moglie Elisabetta. I due dopo il matrimonio hanno anche avuto due figli.

Sua moglie è un avvocato ed i due si sono conosciuti appunto durante le varie lezioni universitarie. Inoltre uno dei due figli di Michele La Ginestra si chiama Alessandro. Sull’altro invece non si hanno tante informazioni.