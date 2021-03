Michele La Ginestra e la moglie Elisabetta: come si sono conosciuti?

Michele La Ginestra, famoso attore italiano che oggi lavora per TV2000 è uno dei volti noti dello spettacolo italiano. Conosciuto inizialmente a teatro ha saputo portare la sua bravura anche sugli schermi televisivi partecipando alla fiction in onda su Canale 5 dei Cesaroni. Probabilmente ti ricorderai di lui anche per diversi altri film oltre che per vari spettacoli teatrali portati avanti in tutti questi anni. Su di lui ci sono tante cose da sapere e soprattutto nasce spontanea la domanda su chi sia la moglie.

Secondo quanto ha raccontato in una recente intervista la moglie di Michele La Ginestra si chiama Elisabetta ed è un avvocato. I due si sono sposati diversi anni fa ed hanno anche due figli. Uno dei quali si chiama Alessandro e lavora, come il padre, nel mondo televisivo.

Alessandra, moglie di Michele La Ginestra

Proviamo adesso ad andare un po più a fondo e scopriamo più da vicino come si sono conosciuti Michele La Ginestra e la moglie Alessandra. Sembra infatti che, proprio per il fatto che anche lei sia laureata in Giurisprudenza, i due si siano conosciuti o proprio tra i banchi dell’Università o addirittura durante qualche lavoro giudiziario portato avanti.

Non vi sono conferme sul fatto ma certamente le cose potrebbero anche combaciare. In una recente intervista fu chiesto proprio ad Elisabetta se le pesava il fatto che Michele La Ginestra fosse annoverato tra gli attori più affascinanti di tutto il mondo dello spettacolo. Sembra comunque che alla donna questo non pesi più di tanti: “Ne sono consapevole ma non è un problema ovviamente. Ciò che conta è che siamo fatti l’uno per l’altra”.

Per questo motivo l’amore che regna tra Elisabetta e Michele è di quelli veri e che non può terminare mai. Insomma, evidentemente sono due persone molto fortunate ad essersi trovati insieme nel momento giusto ed ora si godono la loro vita matrimoniale.