Nino Manfredi, ecco la causa della sua morte

Nino Manfredi è stato uno degli attori simbolo del cinema italiano. Nato a Castro dei Volsci il 22 marzo 1921 – compie quindi tra poco 100 anni – è venuto a mancare a Roma nel giugno 2004.

Qual è stata la causa della sua morte? Scopriamo assieme la risposta nelle prossime righe di questo articolo.

Di cosa è morto Nino Manfredi?

Nino Manfredi è venuto a mancare a 83 anni mentre era ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Regina Margherita di Roma. L’attore, celebrato nella fiction In Arte Nino, produzione tv diretta da suo figlio Luca e avente come protagonista Elio Germano, è deceduto per le conseguenze di un ictus che lo avevo colpito nel 2003 e dal quale non si era più ripreso.