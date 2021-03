Stasera in tv 20 Marzo 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Da oggi Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 20 Marzo 2021.

Stasera in tv 20 Marzo 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Sabato 20 Marzo 2021 vede in onda il ritorno di In arte Nino, film per la tv dedicato a Nino Manfredi a 100 anni dalla sua nascita. Su Rai2 nuovi episodi in prima visione di FBI, mentre su Rai3 spazio al documentario Città segrete condotto da Corrado Augias, stasera dedicato a Milano. Sulle reti Mediaset spicca l’appuntamento con la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Serata in tono minore per gli amici cinefili che dovranno affidarsi ai canali dedicati ai lungometraggi per un film interessante: il sabato tornano spesso grandi classici.

Rai 1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Film TV: In Arte Nino

23:34 – TG1 60 Secondi

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – F.B.I. La strategia del bugiardo

21:50 – Blue Bloods Una legge imperfetta

22:40 – Instinct Tiro perfetto

Rai 3

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Corrado Augias narra Citta’ segrete: Milano

23:55 – TG Regione

Rete 4

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:20 – Film: Poliziotto superpiù

23:47 – Film: A dangerous man

Canale 5

20:40 – Striscia la Notizia – la voce dell’insofferenza

21:20 – Amici di Maria De Filippi

01:00 – Speciale Tg5

Italia 1

19:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Film: L’era Glaciale

23:10 – Simpson

La 7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare BEST

00:30 – TG LA7 Notte

Tv8

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Palermo

21:30 – Film: I passi dell’amore Prima TV

23:15 – La damigella perfetta

Nove

20:00 – Fratelli di Crozza 9′ Stagione Ep.4

21:25 – Vizi e virtù – Conversazione con Francesco – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:30 – Mario Cerciello Rega – Morte di un carabiniere

Rai 4

19:56 – Last Cop – L’ultimo sbirro V ep.1

21:20 – Narcos: Mexico II ep.3 e 4

23:11 – 70 Binlandens – Le iene di Bilbao

Rai 5

20:30 – Il cielo, la terra, l’uomo Il Lago Saimaal

20:59 – Opera – Piovani: La Vita Nuova

22:08 – La divina commedia. Vespri danteschi Purgatorio XVI

Rai Premium

19:00 – Anna Karenina

21:20 – Da quando ci sei tu

23:05 – Re di Cuori – Sotto ricatto ep.4, 5, 6

Rai Movie

19:00 – Film: Copycat – omicidi in serie

21:10 – Film: The Women

23:10 – Film: Se sposti un posto a tavola

La7d

19:00 – Mica pizza e fichi

19:30 – I menù di Benedetta

21:30 – Serie TV: I misteri di Parigi

Cielo

20:45 – Affari di famiglia Niente sonno per Corey

21:15 – Film: La camera azzurra

23:15 – Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood

Discovery RealTime

20:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Treviso

21:25 – Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro Ep. 1

23:05 – Vite al limite Maja

Iris

19:01 – Film: LO STRANIERO SENZA NOME

21:00 – Film: THE GAME – NESSUNA REGOLA

23:39 – Film: GIOCHI DI POTERE

Cine34

19:12 – A cena con…

21:00 – Film: Cipolla Colt

23:35 – Film: Ammazzali tutti e torna solo

Paramount Pictures

19:00 – Film: Una Teenager alla Casa Bianca

21:10 – Film: Il dottor T e le donne

23:00 – Film: Se Scappi, Ti Sposo

La5

21:10 – Film: Inga Lindstrom Una scelta d’amore

23:01 – Film: Una vita rubata

Mediaset 20

20:15 – The big bang theory

21:04 – Film: Beverly Hills Cop II-Un piedipiatti a Beverly Hills II

23:26 – Film: Renegades Commando d’assalto