Vittorio Sgarbi, caduta shock in diretta: cosa è successo?

Vittorio Sgarbi è stato protagonista di una particolare vicenda all’interno di Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico che va in onda ogni sera su Canale 5 ha infatti scovato una vera e propria notizia bomba su Vittorio Sgarbi. Oltre ad essere la festa di tutti i papà, infatti, il 19 Marzo è anche la Giornata Mondiale del sonno ed è da qui che parte appunto il servizio di Striscia la Notizia.

Diverse sono le figuracce trovate dai vari segugi di Striscia e non passa senza osservazione anche quella di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte infatti durante una puntata in diretta con “Dalla vostra parte”, che è andata in onda nel 2017 su Rete 4, è crollato a terra. Probabilmente la troppa stanchezza ha giocato un brutto scherzo, fatto sta che Vittorio Sgarbi si è ritrovato per terra in diretta televisiva.

Tra i tanti volti noti in questo video si vedono anche Maurizio Gasparri e Renato Brunetta. Per continuare poi con Piero Fassino e Paolo Gentiloni. Tutti vinti che cadono nelle braccia di Morfeo.

Insomma, un video che sicuramente a molti avrà fatto ridere e che fa capire anche quante energie possano spendere quotidianamente i politici italiani.