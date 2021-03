Vittorio Sgarbi, chi è: età, figli, moglie e compagna

Vittorio Sgarbi è probabilmente uno dei politici italiani più conosciuti. Noto per essere un grandissimo critico d’arte è spesso stato sulla bocca di tutti per le tantissime sfuriate in diretta televisiva che lo hanno reso sempre un personaggio molto ostile. In questo articolo andiamo a vedere qualcosa in più su quella che è la sua vita privata.

Vittorio Sgarbi, il cui nome completo è Vittorio Umberto Antonio Maria, è nato l’8 Maggio del 1952 a Ferrara. Oggi ha 68 anni ed è alto 1,78m. Dal 1998 sta con Sabrina Colle ed i due hanno avuto tre figli: Alba, Evelina e Carlo.

Vittorio Sgarbi: compagna

La compagna di Vittorio Sgarbi si chiama Sabrina Colle. E’ nata nel 1973, precisamente l’1 Marzo, ad Avezzano. Il paese si trova in provincia di L’Aquila in Abruzzo. E’ nata sotto il segno zodiacale dei Pesci e fin da bambina ha sempre sperato di poter avere una carriera nel campo della moda. Sognava spesso di poter sfilare un giorno sulle passerelle più famose del mondo. E’ riuscita a raggiungere questo obiettivo: fin da giovanissima, infatti, dopo aver lasciato gli studi si trasferisce a Milano ed inizia a lavorare per conto di Vogue.

Vittorio Sgarbi: figli

Vittorio Sgarbi ha tre figli e sono nati da due diverse relazioni. Carlo Brenner dalla relazione con la stilista Patrizia Brenner. Poi, dopo aver iniziato la sua relazione con Sabrina Colle sono nate Alba ed Evelina.

Oggi Alba studia a Tirana nel campo dell’elettronica ed è una persona piuttosto religiosa. Spera presto di poter pronunciare il suo “si” in chiesa. Per quanto riguarda

Vittorio Sgarbi: ex moglie

L’ex moglie di Vittorio Sgarbi è Patrizia Brenner. La donna purtroppo si è spenta nel 2002 all’età di 52 anni a causa di una brutta malattia contro la quale ha combattuto negli ultimi quattro anni di vita. Dal loro rapporto è nato, come già detto, Carlo che oggi lavora in Banca Intesa Sanpaolo.