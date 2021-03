Vittorio Sgarbi, la rivelazione: “La tradisco ma mi perdona sempre”

Una storia molto particolare quella che raccontiamo su Vittorio Sgarbi. In diretta a “Ciao Maschio”, programma andato in onda sabato sera alle 23:30, il noto critico d’arte ha parlato anche del suo rapporto con la compagna Sabrina Colle. I due infatti non hanno rapporti sessuali da ben 22 anni e la decisione è arrivata proprio dalla donna.

“Durante lo scorso millennio – ha raccontato Sgarbi – dopo due anni che ci conoscevamo, mi disse che non voleva più avere alcun rapporto sessuale con me”. Immediatamente Sgarbi non ebbe mai problemi, anzi. “Sono riuscito a separare l’amore spirituale dall’amore fisico e per questo motivo quando andavo con altre donne, realmente non tradivo Sabrina“.

Per questo motivo Vittorio Sgarbi da 22 anni tradisce fisicamente la sua donna, Sabrina Colle, ma ha sempre detto quanto la ama in maniera spirituale. Ecco il motivo per il quale, per come la pensa lui ma anche la donna, il tradimento in questo caso non esiste.