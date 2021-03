Deborah Compagnoni, chi è: età, figlio, marito, divorzio e dove vive

Deborah Compagnoni è una delle donne simbolo dello sport italiano, ex sciatrice con all’attivo tantissime vittorie. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo straordinario percorso atletico e sulla sua vita privata.

Chi è Deborah Compagnoni

Nome: Deborah

Cognome: Compagnoni

Data di nascita: 4 giugno 1970

Luogo di nascita: Bormio

Profilo Instagram: non è presente su questo social

Segno zodiacale: Gemelli

Deborah Compagnoni è la sciatrice italiana più vittoriosa della storia di questo sport. La sua folgorante carriera è iniziata quando aveva solo 16 anni con la vittoria ai mondiali juniores di discesa libera, competizione che l’ha vista conquistare la medaglia di bronzo.

Più volte infortunata, la Compagnoni ha un palmarès di vittorie a dir poco sorprendente. Giusto per citarne alcune, ricordiamo i 3 ori alle Olimpiadi (uno in super gigante e due in slalom gigante), così come la vittoria in coppa del mondo di slalom gigante nel 1997.

Figli

Deborah Compagnoni è madre di tre figli: Agnese, Tobias e Luce, tutti nati dalla sua relazione con Alessando Benetton.

Marito

Deborah Compagnoni è stata sposata con Alessandro Benetton, figlio di Luciano. La loro relazione ha avuto inizio alla fine degli anni ’90. Nel 2000, la coppia ha avuto la prima figlia, Agnese. Negli anni successivi, sono arrivati Tobias e Luce.

Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton sono convolati a nozze nel 2008, pronunciando il fatidico sì in occasione di una cerimonia intima a New York. L’imprenditore veneto ha spiegato questa scelta sottolineando il fatto che, se si fossero sposati alla fine degli anni ’90, avrebbero avuto tantissimi fotografi addosso. Hanno così deciso di vivere il giorno più bello della loro vita in intimità, in una chiesetta della cittadina di Tuxedo, dicendosi sì davanti ai figli.

Divorzio

Nel gennaio 2021, è diventata ufficiale la fine del matrimonio tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton. A seguito della notata assenza al fianco di Benetton nei servizi giornalistici dedicati ai lavori per i campionati mondiali di sci alpino di Cortina, il Corriere della Sera ha lanciato l’indiscrezione della loro separazione, specificando che, già da qualche mese, i coniugi avevano iniziato a vivere in case diverse.

Dove vive

Non si sa dove viva attulamente Deborah Compagnoni.