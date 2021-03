Emma e Bianca, chi sono le figlie di Luca Zingaretti

Luca Zingaretti non è solo uno degli attori italiani più amati e talentuosi. Il volto de Il Commissiario Montalbano è anche un tenero papà. Lui e Luisa Ranieri, attrice protagonista de Le Indagini di Lolita Lobosco, sono infatti genitori di due bimbe. Scopriamo qualche dettaglio in più sulle figlie di Luca Zingaretti nelle prossime righe di questo articolo.

Chi sono Emma e Bianca Zingaretti

Emma e Bianca Zingaretti sono le figlie del Montalbano televisivo e della moglie Luisa Ranieri. La maggiore delle sorelle è venuta al mondo nel 2011. Quattro anni dopo, è arrivata la sorella.

Sempre molto discreto per quanto riguarda la vita familiare, Luca Zingaretti è apparso assieme alle sue bimbe e a Luisa Ranieri in un divertentissimo video che li vede tutti e 4 intenti a ballare Rolls Royce, primo successo sanremese di Achille Lauro, durante un viaggio in macchina.

Da non dimenticare è anche lo scatto che l’attore romano, fratello maggiore dell’ex segretario PD Nicola, ha pubblicato su Instagram per festeggiare i sette anni di matrimonio con la Ranieri. Si tratta di una foto che vede l’indimenticabile Montalbano – con l’episodio Il Metodo Catalanotti la serie tv è giunta a un epilogo a dir poco discusso – abbracciare le bimbe, che definisce “due gioielli”, su una spiaggia.

Parlando della sua esperienza di papà in un’intervista rilasciata qualche anno fa, Luca Zingaretti ha affermato che, prendendosi cura di Emma e Bianca, è un po’ come se guarisse le sue ferite di bambino, legate in particolare ai risvegli all’insegna dell’angoscia.