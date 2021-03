Erminia, chi è la moglie di Nino Manfredi

Erminia è la moglie di Nino Manfredi. L’attore, tra i simboli della comicità italiana, compirebbe 100 anni domani. Scopriamo qualcosa di più sulla donna che gli è stata accanto per tanti anni.

Chi è Erminia Ferrari

Nome: Erminia

Cognome: Ferrari

Luogo di nascita: Taormina

Data di nascita: 4 novembre 1931

Segno zodiacale: Scorpione

Erminia Ferrari, la vedova di Nino Manfredi, ha vissuto con la famiglia per diverso tempo in Libia e in Etiopia. Trasferitasi a Roma nel 1950, ha iniziato a lavorare come modella per alcune delle sartorie e degli atelier più blasonati della capitale.

Il 14 luglio 1955 è convolata a nozze con Nino Manfredi. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Roberta, classe 1956, Luca, nato nel 1958, e Giovanna, classe 1961. Abbandonata la carriera di modella, Erminia Ferrari ha iniziato a lavorare come scenografa e costumista, affiancando spesso il marito nella sua attività artistica.