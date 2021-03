Ester Pantano, chi è: età, altezza, fidanzato e film

Ester Pantano è una delle giovani attrici del momento. Il suo nome è al centro dell’attenzione mediatica soprattutto grazie alla serie Màkari, dove interpreta il personaggio di Suleima. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Ester Pantano

Nome: Ester

Cognome: Pantano

Data di nascita: 1993

Luogo di nascita: Catania

Profilo Instagram: @ester_pantano

Ester Pantano è una delle attrici italiane del momento. Con alle spalle un’ampia formazione iniziata nel 2010 con lezioni di musica e di canto e proseguita negli anni successivi con tappe fondamentali come il corso di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, si è fatta conoscere per la prima volta grazie alla presenza in un episodio della serie de Il Commissario Montalbano. Da non dimenticare è anche la sua presenza nella fiction Imma Tataranni.

Altezza

Non si hanno informazioni in merito all’altezza di Ester Pantano.

Fidanzato

Ester Pantano è molto riservata. Oggi come oggi, non si sa se la bravissima attrice siciliana abbia o meno un fidanzato accanto a sé.

Film

Ester Pantano ha recitato in due film: Il Grande Cinema Italiano – Notti Magiche di Paolo Virzì e Labbra Blu, di Andrea Rusich.