Forever Young su Rete4: trama, cast e trailer

Forever Young su Rete4 (ch.4) è uno dei film in onda in tv stasera 21 Marzo 2021.

Film del 2016 diretto da Fausto Brizzi e co-sceneggiato dallo stesso Brizzi con Marco Martani ed Edoardo Falcone.

Forever Young su Rete4: la trama

Oggi nessuno insegue più un sogno, un ideale o banalmente il denaro, tutti sono alla ricerca della giovinezza perduta. Se sei giovane sei “in”, se sei vecchio sei “out”. Questa è la storia di un gruppo di amici “Forever Young”, ambientata nell’Italia di oggi. L’avvocato Franco (Teo Teocoli) è un adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare. La sua vita cambia quando scopre che sta per diventare nonno grazie a sua figlia Marta (Claudia Zanella) e a suo genero Lorenzo (Stefano Fresi) e che il suo fisico non è poi così indistruttibile. Angela (Sabrina Ferilli), un’estetista di 49 anni, ha una storia d’amore con Luca (Emanuel Caserio), 20 anni, osteggiata dalla madre di lui, Sonia (Luisa Ranieri), sua amica. Diego (Lillo), DJ radiofonico di mezz’età, deve fare i conti con gli anni che passano e con un nuovo, giovanissimo e agguerrito, rivale (Francesco Sole). Giorgio (Fabrizio Bentivoglio) ha 50 anni e una giovanissima compagna (Pilar Fogliati), ma la tradisce con una coetanea di 50 (Lorenza Indovina). Chi sceglierà quando si troverà messo alle strette?

Forever Young su Rete4: il cast

Fabrizio Bentivoglio: Giorgio

Sabrina Ferilli: Angela

Stefano Fresi: Lorenzo

Lorenza Indovina: Stefania

Lillo: Diego DJ

Claudia Zanella: Marta

Teo Teocoli: Franco

Nino Frassica: Sacerdote

Pilar Fogliati: Marika

Luisa Ranieri: Sonia

Emanuel Caserio: Luca

Francesco Sole: Nick

Massimo Morini: DJ Fuck Radio

Riccardo Rossi: Ing. Fracassi

Anna Pettinelli: se stessa

Zero Assoluto: loro stessi

Forever Young su Rete4: il trailer

