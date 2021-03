Giovanni, ecco chi è il figlio di Claudio Baglioni

Giovanni Baglioni è il figlio del grande cantautore di Questo Piccolo Grande Amore. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Giovanni Baglioni

Nome: Giovanni

Cognome: Baglioni

Data di nascita: 19 maggio 1982

Luogo di nascita: Roma

Profilo Instagram: non è presente su questo social (ma è attivo sul profilo Twitter @gbaglioni)

Segno zodiacale: Toro

Giovanni Baglioni è l’unico figlio di Claudio. Musicista come il padre, ha attualmente 38 anni e ne compirà 39 tra pochi mesi. Sua madre è Paola Massari, prima moglie di Claudio Baglioni.

Come già detto, Giovanni Baglioni ha scelto di seguire la strada della musica. Eccellente chitarrista, nel 2009 ha pubblicato il suo primo album Anima Meccanica. Guest star in un album di Mario Biondi, ha suonato più volte sul palco assieme al padre e lo ha affiancato in alcuni brani del concet album QPGA.

A lui Claudio Baglioni – oggi sposato con Rossella Barattolo – ha dedicato lo struggente brano Avrai, una delle canzoni più belle del suo repertorio.