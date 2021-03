Giovanni Vernia a Zelig: ti ricordi chi era questo personaggio? [VIDEO]

Giovanni Vernia è un famoso comico e cabarettista italiano che negli ultimi periodi abbiamo potuto vedere al PrimaFestival, l’edizione speciale che veniva mandata in onda prima del Festival di Sanremo. Il comico è diventato molto famoso per essere stato tra coloro che salivano sul palco di Zelig e sicuramente tantissimi ricorderanno le sue gag a lato di Claudio Bisio che per molti anni è stato appunto il presentatore.

Zelig era veramente molto seguito ed andava in onda su Canale 5. Da questo talent sono passati tantissimi comici che hanno fatto anche la storia della commedia italiana e tra loro vi era anche Giovanni Vernia. Proprio lui era, in quel caso, Jonny Groove. E’ stato nominato proprio come il discotecaro più famoso d’Italia e portava in scena degli sketch veramente molto comici e pieni di divertimento dove l’attore, spesso, si mostrava anche piuttosto stupido per le vicende che gli capitavano nei più importanti locali italiani.

Giovanni Vernia è nato il 23 Agosto del 1973 a Genova ed oggi ha 47 anni. E’ alto 1,89m ed è sposato con Marika Sacco. I due hanno anche due figli: Matilda e Giulio. Come abbiamo già detto qui di seguito puoi vedere un video di Jonny Groove, il personaggio che portava sul palco a Zelig e che è stato anche protagonista del film “Ti stimo fratello”.