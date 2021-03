La migliore offerta su Cine34: trama, cast e trailer

La migliore offerta su Cine34 (ch.34) è uno dei film in onda in tv stasera 21 Marzo 2021. Il film, diretto da Giuseppe Tornatore, è stato girato in lingua inglese ed è prodotto dalla Paco Cinematografica e dalla Warner Bros. Entertainment Italia. È stato girato tra Trieste, Vienna, Bolzano, Parma, Praga, Roma e Milano. La colonna sonora è affidata al maestro Ennio Morricone, che continua qui la sua collaborazione con Tornatore, iniziata con Nuovo Cinema Paradiso.

La migliore offerta su Cine34: la trama

Virgil Oldman è un richiestissimo battitore d’aste che, con la complicità dell’amico di vecchia data Billy, riesce a impossessarsi a basso costo di tele dal valore inestimabile. Ossessionato dalla figura femminile, nel corso degli anni ha raccolto una collezione impressionante di ritratti di donna custoditi gelosamente in una stanza segreta della sua casa, dove ammira quotidianamente quei volti, i quali rappresentano l’unico rapporto sentimentale di una vita sacrificata agli affari. La mattina del suo compleanno, nel suo studio Oldman risponde a una telefonata direttamente, senza l’intermediazione della sua segreteria. È una ragazza che chiede di lui riguardo a un’importante valutazione da fare presso un’antica villa di proprietà dei suoi genitori, scomparsi da poco. Riferisce, inoltre, che il padre è stato chiaro con lei: vuole che a occuparsene sia il signor Oldman in persona, e nessun altro.

La migliore offerta su Cine34: il cast

Geoffrey Rush: Virgil Oldman

Jim Sturgess: Robert

Sylvia Hoeks: Claire Ibbetson

Donald Sutherland: Billy Whistler

Philip Jackson: Fred

Dermot Crowley: Lambert

Kiruna Stamell: vera Claire

Liya Kebede: Sarah

La migliore offerta su Cine34: il trailer

