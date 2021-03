Mary Segneri, chi è: età, fidanzato, dieta e grande fratello

Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello 5, negli ultimi anni è riuscita a diventare un volto sempre più affermato e apprezzato della televisione grazie a diversi programmi di successo.

Dopo la sua partecipazione al reality nel 2004 a soli 22 anni, la Segneri è sparita dal piccolo schermo per diverso tempo. In seguito è ritornata alla ribalta lasciando tutti di stucco. Nel periodo di pausa, Mary, infatti, è riuscita a perdere ben 62 kg, conquistando una linea invidiabile.

Mary Segneri, chi è

Mary Segneri è entrata nelle case italiane grazie a trasmissioni televisive molto seguite, come Cronache animali in onda su Rai2, Domenica Live, il talk show di Barbara D’Urso in onda su Canale 5, in cui ha fatto da opinionista fissa e I Fatti Vostri come inviata del popolare programma di Giancarlo Magalli.

Della sua vita privata è noto che abbia un fidanzato, l’imprenditore Salvatore Lala, molto innamorato e geloso, e una cagnolina da cui non si divide mai. L’uomo le è sempre stato vicino, anche durante il difficile periodo di dimagrimento.

Mary Segneri, dieta

Mary Segneri ha più volte raccontato come è riuscita a passare da 127 Kg a 65 Kg grazie alla dieta mediterranea, seguita in maniera rigorosa, e a un intervento chirurgico di addominoplastica.

“Sono la prova che una grassa può diventare magra”. Così l’inviata e opinionista televisiva commenta, fiera e soddisfatta, il proprio cambiamento fisico.