Nancy Pelosi, chi è: età, marito, figli e origini

Nancy Pelosi è una delle politiche più famose al mondo. Speaker della Camera dei Rappresentanti, è la prima donna (ma anche la prima italo-americana) a ricoprire questo incarico. Scopriamo assieme qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Chi è Nancy Pelosi

Nome : Nancy Patricia

: Nancy Patricia Cognome : D’Alesandro

: D’Alesandro Data di nascita: 26 marzo 1940

26 marzo 1940 Luogo di nascita: Baltimora

Baltimora Segno zodiacale: Ariete

Ariete Profilo Instagram: @speakerpelosi

Nata a Baltimora da genitori italo-americani, Nancy Pelosi ha attualmente 80 anni e ne compirà a giorni 81. La celebre politica ha completato gli studi liceali presso l’Institute of Notre Dame – scuola superiore della sua città natale – e si è successivamente iscritta al Trinity College di Washington.

Archiviati gli impegni familiari – è madre di cinque figli – ha iniziato a profondere tutte le sue energie nella politica. Tra le tappe più importanti della sua carriera rientra la nomina a portavoce dei democratici della California Settentrionale.

Nominata per la prima volta speaker della Camera dei Rappresentanti dal 2007 al 2011, è tornata a ricoprire questo incarico nel 2019.

Marito

Nancy D’Alesandro si è sposata nel 1963 con Paul Pelosi, assumendone il cognome. L’uomo, coetaneo della consorte, è proprietario della società di consulenza e investimenti immobiliari Financial Leasing Services, Inc.

Figli

Nancy Pelosi, come già detto, è madre di cinque figli: Nancy Corinne, Christine, Jacqueline, Paul junior e Alexandra.

Il nome della sua ultimo genita è diventato noto alle cronache mondiali anche per il suo impegno nell’organizzazione delle prime due campagne presidenziali repubblicane del XXI secolo.

Origine

Nancy Pelosi ha origini italiane. Sua madre, Annunziata Lombardi, è infatti nata nel Comune molisano di Fornelli ed è sbarcata a Ellis Island, punto di arrivo degli immigrati italiani che partivano in cerca di fortuna negli USA, a tre anni, nel lontano 1912. Per parte paterna, la Pelosi ha invece origini abruzzesi, per la precisione della provincia di Chieti.

La speaker della Camera dei Rappresentanti è membro onorario dell’Organizzazione Nazionale delle Donne Italoamericane.