Oroscopo domani Branko, 22 Marzo 2021:Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani Lunedì 22 Marzo 2021. Cosa avranno in serbo le stelle per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani Lunedì 22 Marzo 2021: Leone

Giornata decisamente sottotono per tutti voi amici del Leone. Cercate di rimandare qualsiasi decisione importante alla prossima settimana, domani non sarà la giornata ideale per portare a termine compiti e appuntamenti di lavoro.

Previsioni Branko domani Lunedì 22 Marzo 2021: Vergine

Domani, secondo le previsioni di Branko, belle notizie arriveranno in amore, soprattutto per le coppie che stanno vivendo un periodo molto buio. Nel lavoro attenzione, avrete gli occhi puntati addosso per tutta la giornata.

Oroscopo domani Lunedì 22 Marzo 2021: Bilancia

Inizio settimana sottotono quello di domani. Fisicamente siete poco in forma, avete bisogno un po’ di relax, visto che il weekend appena passato non avete avuto modo di riposarvi. In amore qualche incomprensione nel pomeriggio.

Previsioni domani Lunedì 22 Marzo 2021: Scorpione

Domani, secondo le previsioni di Branko, finalmente la Luna tornerà favorevole, single datevi da fare per cambiare questa posizione di stallo. Le coppie avranno un’accelerata al loro rapporto. Nel lavoro fate attenzione a quel collega del Toro.