Oxford Murders Teorema di un delitto su Rai4: trama, cast e trailer

Oxford Murders Teorema di un delitto su Rai4 (ch.21) è uno dei film in onda in tv stasera 21 Marzo 2021. Primo film in lingua inglese del regista spagnolo Álex de la Iglesia, uscito nel 2008 e basato sul romanzo “La serie di Oxford” del matematico e scrittore argentino Guillermo Martínez.

Oxford Murders Teorema di un delitto su Rai4: la trama

Un giovane studente in viaggio studio a Oxford, di nome Martin, corona il sogno di incontrare Arthur Seldom, professore e scrittore nonché tra i massimi esponenti mondiali nel campo della logica. Il ragazzo propone al suo mentore una ricerca di dottorato, ma il primo incontro tra i due non lascia impressioni positive. Gli eventi però cambiano rapidamente la situazione: i due scoprono per il primi il cadavere di un’anziana signora che muore in circostanze misteriose, probabilmente per omicidio. Nei giorni successivi vengono commessi anche altri delitti, e tutti sembrano strettamente collegati alle vite di entrambi. A quel punto il professore prende il giovane sotto la sua ala protettiva. MaiIl vero delitto perfetto non è quello che non viene risolto, ma quello che viene risolto con il colpevole sbagliato…. Passione matematica, razionalità e logica possono riuscire a risolvere il caso?

Oxford Murders Teorema di un delitto su Rai4: il cast

Elijah Wood: Martin

John Hurt: Arthur Seldom

Michelle Pfifer: Joanna Kingstome

Leonor Watling: Lorna

Julie Cox: Beth

Burn Gorman: Podorov

Dominique Pinon: Frank

Oxford Murders Teorema di un delitto su Rai4: il trailer

