Stasera in tv 21 Marzo 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Da oggi Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 21 Marzo 2021.

Stasera in tv 21 Marzo 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Domenica 21 Marzo 2021 vede in onda il ritorno de Il commissario Montalbano, mentre su Rai2 nuovi episodi in prima visione di 911.. Su Rai3 spazio al talk show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Sulle reti Mediaset appuntamento fisso per la domenica con Live non è la D’Urso, mentre su Italia1 torna I pirati dei caraibi. Film anche su Rete4 dove cìè in programmazione Forever Young.

Rai 1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il giudice meschino

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – 9 – 1 – 1 La storia di Eddie

21:50 – 9 – 1 – 1 Lone Star Bugie

22:40 – La Domenica Sportiva

Rai 3

20:00 – Che tempo che fa

00:05 – TG Regione

00:10 – TG3 Mondo

Rete 4

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:20 – Film: Forever Young

23:47 – Film: Per grazia ricevuta

Canale 5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live Non è la D’Urso

01:00 – Tg5 Notte

Italia 1

19:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Film: Pirati dei Caraibi La maledizione del forziere fantasma

00:05 – Pressing Serie A

La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

01:00 – TG LA7 Notte

Tv8

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bari

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Chianti

22:45 – Italia’s Got Talent Audizioni

Nove

20:00 – Little Big Italy 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Film: Pearl Harbor

23:30 – Film: I pinguini di Mr. Popper

Rai 4

19:57 – Last Cop – L’ultimo sbirro V ep.6

21:20 – Film: Oxford Murders – Teorema di un delitto

23:00 – Criminal Minds XIV ep.4

Rai 5

20:45 – Il cielo, la terra, l’uomo Repovesi

21:15 – Wild Italy Serie 6 Vivere al limite Scogliere Ep.5 Prima Visione RAI

22:10 – Camera con vista – Fuori Binario Il treno del Po

Rai Premium

19:05 – Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo

21:20 – Canzone segreta – p.2

00:00 – Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.106

Rai Movie

19:35 – Film: L’imperatore di Capri

21:10 – Film: Un sacchetto di biglie

23:10 – Film: La corsa dell’innocente

La7d

19:45 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy –

00:50 – The Dr. Oz Show

Cielo

20:45 – Affari di famiglia Festa di San Patrizio

21:15 – Film: The Goya Murders – L’arte di uccidere Prima TV

23:15 – Film: Histoire d’O

Discovery RealTime

20:05 – Il castello delle cerimonie Luigina e Davide

20:35 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti – 4 episodi

00:10 – La clinica della pelle Ep. 3

Iris

21:00 – Film: Scarface

00:46 – Film: 1975: occhi bianchi sul pianeta Terra

Cine34

18:45 – A cena con…

21:00 – Film: La migliore offerta

23:35 – Film: Una pura formalità

Paramount Pictures

19:00 – Film: The Company Men

21:10 – Film: Indiana Jones e il Tempio Maledetto

23:00 – Film: Kill Bill Vol.1

La5

21:10 – Film: Il vero amore

23:01 – Film: Che bel pasticcio

Mediaset 20

21:04 – Film: The italian job

23:26 – Film: Beverly Hills Cop II-Un piedipiatti a Beverly Hills II