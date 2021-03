Claudio Gioè è sposato? Ecco chi è sua moglie

Claudio Gioè, protagonista di Màkari, è uno degli attori più apprezzati del piccolo schermo italiano. Chi è sua moglie? È sposato? Scopriamo la risposta nelle prossime righe di questo articolo.

Chi è la moglie di Claudio Gioè?

Claudio Gioè, nato nel 1975 a Palermo, non è sposato. Nel suo passato sentimentale c’è una storia con la collega Pilar Fogliati. A rivelare la cosa è stata l’attrice piemontese stessa. Ospite di Caterina Balivo nello studio di Vieni da Me, Pilar Fogliati ha svelato che lei e il protagonista di Màkari sono stati una coppia per 4 anni. Ecco le sue parole in merito:

“È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra”

La protagonista di fiction di successo come Che Dio ci Aiuti e Un Passo dal Cielo, ha specificato a Caterina Balivo di non aver mai sentito la differenza d’età. Tra i due attori, infatti, corrono 17 anni a favore di Gioè, che è nato nel 1975 (la Fogliati, invece, è nata ad Alessandria nel 1992).

Conduttrice di ExtraFactor nel 2019, Pilar Fogliati si è espressa sull’amore con Gioè senza specificare il motivo della fine della loro storia. L’attore palermitano, dal canto suo, non ha detto nulla su questa storia d’amore. Da sempre Claudio Gioè, attualmente in tv con Màkari ma con alle spalle il successo di Vite in Fuga nel 2020, è reticente sulla sua vita privata e preferisce raccontarsi attraverso il suo talento di attore.