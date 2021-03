Domenico Centamore, chi è sua moglie: la conosci?

Chi è la moglie di Domenico Centamore? Da quando è andata in onda la prima puntata di Màkari, sono tantissime le persone che, sul web, si fanno questa domanda. Nelle prossime righe di questo articolo, è possibile trovare la risposta.

Domenico Centamore: cosa sappiamo sulla sua vita privata

Non sappiamo se Domenico Centamore, Piccionello nella fiction Màkari, sia sposato o meno. Per essere precisi, la sua vita privata è avvolta dal mistero. L’attore siciliano, infatti, ha preferito farsi conoscere soprattutto per il suo talento.

Domenico Centamore: la carriera

Domenico Centamore è conosciuto soprattutto per le sue doti di caratterista. Nato nel 1967 a Scordia, provincia di Catania, ha esordito nel 2000 con Marco Tullio Giordana e il film I Cento Passi.

Tre anni dopo, è tornato davanti alla macchina da presa del regista per La Meglio Gioventù, film che l’ha visto condividere ancora una volta il set con Luigi Lo Cascio.

Tra gli altri film che hanno visto Domenico Centamore nel cast è possibile citare Baaria di Giuseppe Tornatore. L’attore siciliano è stato anche tra gli attori de La Mafia Uccide Solo d’Estate, film di Pif.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei film della carriera di Domenico Centomare. Tra questi è possibile citare Pinocchio di Matteo Garrone, film che lo ha visto prestare il suo volto al personaggio di Giangio. Un altro film di successo che lo ha visto parte del cast è Il Divo di Paolo Sorrentino, biopic di Giulio Andreotti in cui ha interpretato il personaggio di Balduccio di Maggio.

Per quanto riguarda l’impegno sul piccolo schermo, oltre a Màkari è possibile chiamare in causa fiction come Il Capo dei Capi, Squadra Antimafia 2, Il Giudice Meschino, La Mossa del Cavallo – C’era Una Volta a Vigata e Il Commissario Montalbano – la Vampa d’Agosto (questi ultimi film tv legati alla saga de Il Commissario Montalbano).