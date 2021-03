Elettra Lamborghini ed il COVID: come sta e cosa ha avuto?

Elettra Lamborghini è negativa al tampone per il SARS-CoV-2. A comunicarlo è stata la twerking queen stessa su Instagram nella giornata del 21 marzo. L’11 marzo aveva annunciato di essere risultata positiva al Covid-19, cosa che le ha impedito di presenziare alla prima puntata de L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista (è stata sostituita da Tommaso Zorzi).

Come sta Elettra Lamborghini?

Elettra Lamborghini, che ha affrontato il Covid con dei sintomi non gravi, ha affermato su Instagram di essere “sana e salva” e ha ringraziato Dio per non aver contagiato la sua famiglia. Ecco alcune delle parole utilizzate dalla cantante di Musica (E il Resto Scompare) per commentare la negatività al tampone.

“Ragazzi questo virus è un bastardo! Statene alla larga ve lo dico con il cuore… quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo (…) “Si sta male, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia da soli…le ore e i giorni non passano mai…vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi… non é bello e non é uno scherzo”

La Lamborghini, che ha raccontato la quarantena sui social con l’ironia e la sincerità che la contraddistinguono, durante il periodo di isolamento per via della positività ha affrontato anche il lutto per la morte di uno dei suoi adorati cani.

Questi ostacoli non l’hanno certo messa a tappeto e, ora come ora, vinto il Covid non vede l’ora di riabbracciare il marito AfroJack – il produttore musicale olandese Nick van de Wall, sposato nel settembre 2019 – e il suo amato cavallo Dadi, che ha definito “il mio angioletto dagli occhi blu” (la Lamborghini è una grande appassionata di equitazione da quando è bambina).