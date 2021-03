Emanuela Aureli, chi è: età, biografia, carriera, marito e figli

Emanuela Aureli è un’imitatrice, comica e attrice tv con una lunga carriera alle spalle.

Uno dei volti più conosciuti e amati dello piccolo schermo, non tutti sanno che la Aureli ha recitato anche per il grande schermo.

Emanuela Aureli, chi è

Emanuela Aureli è nata a Terni il 27 maggio 1973 sotto il segno dei Gemelli. Il suo esordio in tv avviene a soli 19 anni in un programma di tutto rispetto La Corrida di Corrado. Poco dopo partecipa alla trasmissione Stasera mi butto… e tre!

Nel 1995 entra nel cast de I Cervelloni in onda su Rai1 e di Aria fresca e su Telemontecarlo. Il grande pubblico la conosce come imitatrice grazie alla sua partecipazione a Domenica In nel 1997.

Nel 1999 comincia a lavorare a Buona Domenica su Canale 5 accanto a Maurizio Costanzo. Un sodalizio che durerà ben 7 anni e la consacrerà come una delle imitatrici più talentuose e simpatiche del panorama televisivo.

Nel 2007 ritorna sulla rete ammiraglia come presenza fissa a Stasera mi butto prima e subito dopo nella nella Domenica In condotta da Lorena Bianchetti.

Nel 2009 passa al talent danzante del sabato sera di Rai 1, Ballando con le Stelle, mentre l’anno seguente viene chiamata per partecipare alla trasmissione comica Voglia d’aria fresca condotta da Carlo Conti.

Dal 2012 fa parte del cast di Tale e quale show sempre con Carlo Conti, ricoprendo il nuovo ruolo di coach impegnato a preparare le esibizioni dei concorrenti.

Per il cinema ha recitato in Vip di Carlo Vanzina (2008) e I mostri oggi di Enrico Oldoini (2009).

Emanuela Aureli, vita privata

Emanuela Aureli è convolata a nozze con il poliziotto di Frosinone Sergio di Folco nel 2002 e ha avuto un figlio, Giulio.