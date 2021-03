Emanuela Aureli: chi è il marito Sergio di Folco?

Emanuela Aureli è una fra le imitatrici e comiche più amate del piccolo schermo. Nel 2015 si è sposata con Sergio di Folco, un poliziotto di ben 7 anni più giovane di lei. I due sono stati fidanzati per anni, prima di decidersi a fare il grande passo. La coppia è una fra le più discrete e affiatate del mondo televisivo.

Sergio di Folco, chi è

Sergio di Folco è nato a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1980. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Bari, in seguito ha conseguito la laurea in International Studies alla Link Campus University of Malta. Nel 2017 è stato promosso segretario generale nazionale del Sip, il Sindacato Autonomo di Polizia.

All’inizio la loro differenza di età ha suscitato del clamore, ma col tempo hanno saputo tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Dalla loro unione è nato un bambino, Giulio.