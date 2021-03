Makari, prossima puntata: trama e data ufficiale della quarta

Màkari è la serie tv del momento. In onda sui Rai 1, racconta la storia di Saverio Lamanna e del suo ritorno in Sicilia dopo una disavventura lavorativa. Con protagonista l’attore Claudio Gioè, il 29 marzo 2021 andrà in onda per l’ultima volta: ecco la data ufficiale della quarta puntata. Qual è invece la trama? Scopriamola assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Màkari: l’anticipazione della quarta puntata

Nel corso della quarta puntata di Màkari, i telespettatori che fino a oggi hanno seguito le vicende di Saverio Lamanna vedranno il protagonista della serie tv tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri sul punto di dirsi addio con Suleima, interpretata da Ester Pantano.

Il motivo è legato al fatto che Suleima si è vista rispondere in maniera affermativa dopo un colloquio a Milano ed è pronta a trasferirsi nel capoluogo lombardo. La situazione con Saverio si fa, di fatto, estremamente difficile. Sarà un colpo di scena a rendere la cosa ancora più ostica.

Lamanna, dal canto suo, come nelle puntate precedenti si trova in una situazione difficile dal punto di vista finanziario. Con il chiaro obiettivo di arrivare a fine mese, accetta il lavoro di ufficio stampa presso un’agenzia cinematografica, lavorando spesso accanto a Gea, di professione produttrice e regista.

Nel corso della puntata, si scopre che il lavoro di ufficio stampa è una copertura dietro alla quale si nasconde la necessità di proteggere la donna dal fidanzato violento. Purtroppo, nonostante l’impegno di Lamanna, Gea viene trovata senza vita.

Saverio inizia a occuparsi della risoluzione del caso, torturato dal senso di colpa. Nel frattempo, come già ricordato, Suleima è sempre più intenzionata a trasferirsi sotto la Madonnina. Cosa sarà della loro storia?