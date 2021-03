Ornella Vanoni e Gino Paoli: chi sono i loro figli?

Chi sono i figli di Ornella Vanoni e Gino Paoli? I due cantanti, che sono stati legati a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, non hanno avuto figli. Ornella Vanoni è diventata madre del suo unico figlio, Cristiano, dal matrimonio con l’impresario Lucio Ardenzi, con il quale si è sposata.

Ornella Vanoni: il matrimonio con Ardenzi e la nascita del figlio Cristiano

Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi si sono sposati nel 1960. Nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa al quotidiano La Repubblica, la cantante milanese ha usato queste parole per descrivere il suo matrimonio con Ardenzi: “Io volevo ancora bene a Gino Paolie lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine” (brano simbolo del loro amore e ancora oggi tra le pietre miliari della produzione artistica di Paoli).

Il matrimonio con il padre di suo figlio – Ardenzi è venuto a mancare nel 2002 – è durato pochi anni per la Vanoni, che in gioventù ha avuto un altro grande amore oltre a Paoli: Giorgio Strehler. Anima del Piccolo Teatro di Milano, è stato descritto dalla Vanoni nel corso di un’intervista a Vanity Fair come un uomo dominato dai vizi. A detta della cantante, la loro storia è finita per quello che la cantante milanese ha definito “un uso smodato della cocaina”.

Per quanto riguarda la storia con Gino Paoli, Ornella Vanoni ha svelato, nello studio del Maurizio Costanzo Show, di aver avuto un aborto ai tempi della loro relazione.