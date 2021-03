Serena Rossi, chi è: età, figli, marito e compagno

Serena Rossi è un’attrice, conduttrice e cantante napoletana. Alla guida di Canzone Segreta, si è fatta conoscere nel corso degli anni per il suo talento versatile, che ha espresso sia nella recitazione – a dimostrazione di ciò, è possibile citare il successo di Mina Settembre, fiction di cui si attende la seconda stagione – sia nel canto. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Serena Rossi

Nome: Serena

Serena Cognome : Rossi

: Rossi Data di nascita : 31 agosto 1985

: 31 agosto 1985 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Profilo Instagram : @serenarossiofficial

: @serenarossiofficial Segno zodiacale: Instagram

Serena Rossi è una celebre attrice napoletana. Ha attualmente 35 anni e ne compirà 36 in estate. Il suo volto ha iniziato a essere noto al grande pubblico nel 2003, anno in cui ha assunto, nell’ambito della soap Un Posto al Sole, il ruolo di Carmen, che manterrà per diversi anni.

Attiva anche al cinema, ha esordito nel 2005 e annovera tra i suoi ultimi impegni sul grande schermo Diabolik, film dei Manetti Bros.

Degno di nota è anche il suo impegno come doppiatrice. Il personaggio più famoso a cui ha prestato la voce è senza dubbio Anna di Frozen – Il Regno di Ghiaccio.

Figli

Serena Rossi è mamma di Diego, venuto al mndo nell’autunno 2016.

Fidanzato

L’attrice è legata dal 2008 al collega Davide Devenuto, connosciuto sul set di Un Posto al Sole. Dal loro amore, come sopra citato, è nato il piccolo Diego. I due attori non sono sposati e del loro probabile matrimonio si parla spesso.

Tutto è iniziato nel 2019 quando, mentre la Rossi era ospite a Domenica In, lui le ha fatto la proposta per telefono. Le nozze però non sono arrivate. Interpellato in merito, l’attore romano, presente nel cast di Mina Settembre nel ruolo del marito della migliore amica della protagonista, ha specificto che hanno due idee diverse sul matrimonio: mentre lui vorrebbe una cerimonia semplice in comune, la Rossi sogna una cerimonia come quelle organizzate da Don Antonio Polese.

Anche senza l’anello al dito, i due attori vivono una bellissima storia d’amore. Devenuto ha specificato che un giorno si sposeranno, che vorrebbe che le nozze avvenissero alle sue condizioni ma che in casa comanda la compagna.