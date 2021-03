Aidan Turner, chi è Leonardo: età, moglie, fidanzata e figli

Aidan Turner è l’attore che interpreta Leonardo Da Vinci nella serie Leonardo, in onda stasera su Rai 1. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Aidan Turner

Nome: Aidan

Cognome: Turner

Data di nascita: 19 giugno 1983

Luogo di nascita: Clondalkin

Profilo Instagram: l’attore non è presente su alcun social

Segno zodiacale: Gemelli

Aidan Turner è un attore irlandese. Attualmente ha 37 anni e ne compirà 38 tra qualche mese. Nato in una cittadina poco lontana da Dublino, dopo il diploma ha frequentato un corso di recitazione presso la Gaiety School.

Il suo esordio nel cinema risale al 2008 nel thriller psicologico Alarm. Nel 2012, è iniziata per lui una parentesi importantissima, ossia quella dei tre film della saga de Lo Hobbit, diretti da Peter Jackson (si tratta di preciso delle pellicole Lo Hobbit – Un Viaggio Inaspettato, Lo Hobbit – la Desolazione di Smaug, Lo Hobbit – La Battaglia delle Cinque Armate). In questi film, ha interpretato il personaggio del nano Kili.

Oltre a Leonardo, per quanto riguarda l’impegno sul piccolo schermo è possibile citare I Tudors, The Clinic, Being Human, Disperatamente Romantici.

Fidanzata

Aidan Turner è fidanzato? L’attore che presta il volto al genio di Vinci è legato all’attrice Caitlin FitzGerald. Sua coetanea – è nata il 26 agosto 1983 – è nata a Camden. Il suo esordio nel mondo del cinema risale al 2008 con la pellicola A Jersey Christmas, diretta da James Villemair.

Tra gli altri film del cui cast ha fatto parte rientrano Motel Woodstock, È Complicato, L’Uomo che Uccise Hitler e poi il Bigfoot (in questa pellicola ha condiviso il set con l’attuale fidanzato).

La compagna di Aidan Turner – i due attori fanno coppia fissa dal 2018 – ha lavorato molto anche in tv. Tra le produzioni che l’hanno vista nel cast rientrano Law & Order – Unità Vittime Speciali, Mercy e New Girl.

Figli

Aidan Turner non ha figli.