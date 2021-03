Alessandro Sperduti, chi è Tommaso Masini: età, fidanzata e film

Alessandro Sperduti è un celebre attore italiano, volto, nella serie tv Leonardo, di Tommaso Masini, migliore amico del genio vinciano. Scopriamo qualche dettaglio in più su uno dei volti più apprezzati del cinema italiano.

Chi è Alessandro Sperduti

Nome: Alessandro

Alessandro Cognome: Sperduti

Sperduti Data di nascita: 8 luglio 1987

8 luglio 1987 Luogo di nascita : Roma

: Roma Profilo Instagram: @alesperduti

@alesperduti Segno zodiacale: Cancro

Alessandro Sperduti è uno dei giovani attori del momento. Attualmente ha 33 anni – ne compie 34 in estate – ha iniziato la sua carriera quando era un bambino in alcuni spot pubblicitari.

Tra le tappe più importanti della sua carriera, è possibile citare la partecipazione al video clip T’Innamorerò, brano di Marina Rei, e a quello della canzone Enn e Xanax di Samuele Bersani.

Il suo percorso artistico è stato caratterizzato dalla presenza nel cast di diverse fiction di successo, da Lui e Lei 2, a Distretto di Polizia, fino a RIS – Delitti Imperfetti e I Medici, per non parlare di Nero a Metà.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Alessandro Sperduti? L’attore è impegnato con una donna di nome Lucia. Su di lei, che non compare in alcuna sua foto di Instagram, non si sa nulla, fatta eccezione per la passione per il cinema che condividono.

Secondo alcuni rumors, il suo lavoro avrebbe a che fare con il backstage di produzioni televisive e cinematografiche.

Film

Alessandro Sperduti ha recitato in diversi film. Tra questi è possibile citare la pellicola Heaven, uscita nel 2002 e suo esordio sul grande schermo, ma anche Prima Dammi un Bacio, La Setta dei Dannati e Sbirri.

L’attore che dà il volto a uno dei migliori amici di Leonardo Da Vinci nella serie dedicata al genio vinciano ha fatto parte del cast di pellicole come Una Questione Privata, film dei fratelli Taviani, e La Musica del Silenzio.