Carlos Cuevas, chi è Salai: età, altezza, fidanzata e film

Carlos Cuevas è l’attore che nella serie tv Leonardo interpreta Salai, amico e apprendista del genio vinciano. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Carlos Cuevas

Nome: Carlos

Cognome: Cuevas

Data di nascita: 27 dicembre 1995

Luogo di nascita: Montcad i Reixac

Profilo Instagram: @carloscuevas

Segno zodiacale: Capricorno

Carlos Cuevas è un celebre attore spagnolo. Attualmente 25enne, è nato nei pressi di Barcellona. La sua carriera nel mondo della recitazione ha avuto inizio con la pubblicità quando era un bambino.

Da allora, si è aperta per lui una carriera all’insegna dei successi tra cinema e serie tv di calibro internazionale.

Altezza

Carlos Cuevas è alto 1,75.

Fidanzata

Carlos Cuevas, essendo un attore di fama internazionale, vede da anni la sua vita privata al centro dell’attenzione. Cosa si sa in merito? Il divo spagnolo del cast di Leonardo è fidanzato? Per rispondere a questa domanda possiamo fare riferimento a un’intervista che ha rilasciato nel 2019, in occasione della quale ha affermato di non avere nessuno al suo fianco (non sapppiamo se nel frattempo sia cambiato qualcosa).

L’attore preferisce concentrarsi sul lavoro e sugli impegni accademici: Carlos Cuevas, infatti, è iscritto alla facoltà di studi letterari dell’Università di Barcellona.

Film

Nel corso della sua carriera, Cuevas ha fatto parte del cast di diversi film importanti. Tra questi è possibile citare Viva S Club, il suo esordio nel 2002, ma anche El Ministerio Del Tiempo, Merlì, Qualcuno deve Morire, Donde Caben Dos.