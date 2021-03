Flavio Parenti, chi è Bernardo Bembo

Flavio Parenti è l’attore che, nella serie tv di Rai 1 Leonardo, impersona Bernardo Brembo. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Flavio Parenti

Nome: Flavio

Flavio Cognome: Parenti

Parenti Data di nascita: 19 maggio 1979

19 maggio 1979 Luogo di nascita: Parigi

Parigi Profilo Instagram: @flavioparenti

@flavioparenti Segno zodiacale: Toro

Flavio Parenti è un attore e regista italiano che ha attualmente 41 anni (ne compirà 42 tra poco).

Diplomato al liceo in Francia, si è trasferito in Italia e ha studiato presso la scuola del Teatro Stabile di Genova. Archiviata questa parentesi formativa, ha esordito sia come attore sia come regista in Madre Coraggio e le sue Figlie di Bertold Brecht.

Negli anni successivi, è comparso in diversi film di grande successo. In questo novero è possibile includere Parlami d’Amore di Gabriele Muccino, pellicola uscita nel 2008, ma anche Colpo d’Occhio, film diretto da Sergio Rubini, Il Sangue dei Vinti, Maraviglioso Bacco dei Fratelli Taviani e Raffaello – Il Principe delle Arti in 3D.

Flavio Parenti ha lavorato molto anche sul piccolo schermo. Tra le produzioni del cui cast ha fatto parte è possibile citare Un Medico in Famiglia, ma anche Camera Caffè, Distretto di Polizia, La Vita che Corre, Un Matrimonio.

Attivo come regista, è un valente schacchista. Cosa si sa della sua vita privata? L’attore è legato a Eleonora Albrecht. Classe 1985, la consorte di Flavio Parenti è direttrice creativa di un brand di borse.

La loro storia d’amore è iniziata grazie alla presentazione da parte di amici comuni e, nel 2017, è culminata con l’arrivo della piccola Elettra, la loro prima figlia.