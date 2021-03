Freddie Highmore, chi è Stefano Giraldi: età, altezza, fidanzata, autismo e gemello

Freddie Highmore è l’attore che, nella fiction Leonardo, impersona Stefano Giraldi. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Freddie Highmore

Nome: Alfred Thomas

Cognome: Highmore

Data di nascita: 14 febbraio 1992

Luogo di nascita: Londra

Profilo Instagram: @freddiehighmore

Segno zodiacale: Aquario

Figlio di un’agente cinematografica e di un attore, Freddie Highmore ha 29 anni. Dopo l’esordio a sei anni, ha visto la sua carriera svoltare quando, nel 2004, ha fatto parte del cast del film Neverland – Un Sogno per la Vita.

Protagonista di serie tv di fama internazionale come Bates Motel – produzione di Netflix liberamente ispirata al film Psyco che l’ha visto regista di un episodio – e The Good Doctor, ha lavorato anche come doppiatore.

Degna di nota è anche l’attività come produttore che, dal 2017, lo vede impegnato per The Good Doctor, serie tv che più di altre gli ha regalato fama internazionale.

Altezza

Freddie Highmore è alto 1,78.

Fidanzata

Freddie Highmore è un vero e proprio talento. Sulla cresta dell’onda fin dall’infanzia, a neanche 30 anni è attore, produttore e sceneggiatore. In merito alla vita privata, è sempre stato molto riservato.

A dimostrazione di ciò è possibile citare il fatto che l’account Instagram sopra linkato, pur essendo ufficiale, è privo di post e nella bio specifica che l’attore non è presente su alcun social media.

Chiaramente non è possibile sapere nulla in tempo reale sulla sua vita sentimentale. Ha una fidanzata o no? Nel corso degli anni, il gossip ha associato il suo nome a diverse dive, da Sarah Bolger fino ad Abigail Breslin. Lui non ha mai ufficializzato o smentito alcun legame.

Autismo

L’attore è affetto da disturbo dello spettro autistico e da sindome di Savant.

Gemello

Freddie Highmore ha un gemello di nome Bertie. I due fratelli hanno recitato assieme nel film Women Talking Dirty, uscito nel 1999.