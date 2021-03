James D’Arcy, chi è Ludovico Sforza: età, moglie ed altri film

James D’Arcy è l’attore che, nella fiction Leonardo, interpreta Ludovico Sforza, detto il Moro, Signore di Milano che è stato fondamentale per la vita del genio vinciano.

Chi è James D’Arcy

Nome : Simon

: Simon Cognome : D’Arcy

: D’Arcy Data di nascita : 24 agosto 1975

: 24 agosto 1975 Luogo di nascita : Londra

: Londra Profilo Instagram : @mrjamesdarcy

: @mrjamesdarcy Segno zodiacale: Leone

James D’arcy è un celebre attore britannico, tra i volti più apprezzati del cinema mondiale. Cresciuto con la madre a causa della prematura scomparsa del padre, ha esordito nel cinema nel 1997 con il film Wilde, diretto da Brian Gilbert. Da allora, ha fatto parte del cast di decine di pellicole.

Moglie

Chi è la moglie dell’affascinante attore 45enne? James D’Arcy non è attualmente sposato. Nel passato dell’attore che dà il volto al mecenate a cui si deve tantissima della produzione artistica del Da Vinci è stato legato per cinque anni alla collega Lucy Punch, conosciuta sul set di Come Together.

Oggi ha una compagna, con la quale sembra voler fare sul serio – i giornali di gossip parlano di un acquisto di due anelli – e la cui identità è sconosciuta.

Altri film

Oltre alla pellicola d’esordio, diversi film hanno visto D’Arcy nel cast. Tra questi, è possibile citare After the Dark, Bastardi in Divisa. Negli anni più recenti, l’attore ha recitato in Avengers – Endgame, capitolo conclusivo della celebre saga nerd, ma anche in Sei Minuti a Mezzanotte.

Tra gli altri lavori sul piccolo schermo è possibile citare The Hot Zone – Area di Contagio, ma anche Homeland – Caccia alla Spia.