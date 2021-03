Leonardo su Rai 1: cast, trama, episodi e location

Leonardo è la serie tv di Rai 1 dedicata al genio vinciano. Scopriamo tutti i dettagli sulla produzione diretta da Dan Percival e Alexis Sweet.

Cast

Ecco il cast della serie:

Leonardo: Aidan Turner

Caterina da Cremona: Matilda De Angelis

Alessandro Sperduti: Tommaso Masini

Giancarlo Giannini: Andrea Del Verrocchio

Flavio Parenti: Bernardo Brembo

Freddie Highmore: Stefano Giraldi

James D’Arcy: Ludovico Sforza detto il Moro

Carlos Cuevas: Salai

Robin Renucci: Piero Da Vinci

Antonio di Matteo: Galeazzo Sanseverino

Trama

La serie narra la vita del genio vinciano da quando, a bottega presso Andrea Del Verrocchio, si distingue per il suo talento immenso. Attorno alla sua figura, oltre alla persona del maestro, ruotano anche i compagni di bottega, la modella Caterina da Cremona, sua amica, e ovviamente Ludovico il Moro, suo mecenate.

Da non dimenticare è anche Stefano Giraldi, tutore della legge a MIlano che indaga su un omicidio che vede coinvolto Leonardo.

Episodi

Gli episodi sono 8 – due per ogni serata di messa in onda – e ruotano attorno, di volta in volta, a un’opera del genio vinciano.

Location

La serie tv, che è stata girata in inglese, vede la narrazione snodarsi tra Firenze e Milano. La macchina da presa dei registi ha però lavorato in altre zone del Paese, per la precisione il Lazio e la Lombardia.

Per quanto riguarda la prima Regione, è il caso di citare, tra le varie location, il Lago di Bracciano, Formello, il meraviglioso centro storico di Viterbo. Tra le location loombarbe spiccano invece il bellissimo Palazzo Te, simbolo di Mantova, e Palazzo Ducale, un altro punto di riferimento artistico della città che si affaccia sulle rive del Mincio.