Maria Elisabetta Casellati, chi è: età, figli, marito, stipendio e partito

Maria Elisabetta Alberti Casellati è l’attuale presidente del Senato della Repubblica, prima donna a ricoprire questa carica. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Maria Elisabetta Casellati

Nome : Maria Elisabetta

: Maria Elisabetta Cognome : Alberti

: Alberti Data di nascita: 12 agosto 1946

12 agosto 1946 Luogo di nascita : Rovigo

: Rovigo Profilo Instagram: @elisabettacasellati

@elisabettacasellati Segno zodiacale: Leone

Maria Elisabetta Alberti in Casellati è una delle donne più importanti della politica italiana. Nata e cresciuta a Rovigo, ha due lauree: la prima, conseguita presso l’Università di Ferrara, è in Giurisprudenza. La seconda, ottenuta presso la Pontifica Università Lateranense, in Diritto Canonico.

Tra le tappe più importanti della sua carriera rientra il ruolo di ricercatrice presso l’Università di Padova, per non parlare del lavoro di avvocato matrimonialista.

Figli

Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha attualmente 74 anni e ne compirà 75 nell’estate 2021, è madre di Alvise Maria, direttore d’orchestra, e di Ludovica.

Marito

Maria Elisabetta Alberti, specializzata in cause di richiesta di annullamento dei matrimoni alla Sacra Rota, è sposata con l’avvocato Giambattista Casellati.

Stipendio

Quanto guadagna Maria Elisabetta Alberti Casellati? In merito allo stipendio della Presidente del Senato è il caso di ricordare che, esattamente come il Presidente della Camera, ha diritto a un’indennità di 5.000 euro netti mensili. A questa somma va aggiunta la diaria, che 11 anni fa è stata ridotta a 3.503,11 euro.

Sommando tutte le voci, nel 2018 si arrivava a una somma pari a circa 5.000 euro netti al mese.

Partito

Maria Elisabetta Alberti Casellati è una storica iscritta di Forza Italia. L’attuale Presidente del Senato ha infatti aderito al progetto politico di Silvio Berlusconi fin dalla sua fondazione nel 1994 (da quell’anno, come ben si sa, ha cambiato più volte nome fino a ritornare a quello attuale).

Prima di assumere la seconda carica più importante dello Stato, la Casellati, sempre tra le file di FI, è stata eletta diverse volte al Senato.