Valerio Lundini, chi è: età, vita privata, carriera, Una pezza di Lundini

Valerio Lundini è un comico, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Di recente si è esibito al Festival di Sanremo accanto a Roy Paci e Fulminacci, cantando il brano di Jovanotti Penso positivo.

Valerio Lundini, chi è

Valerio Lundini è nato a Roma l’11 marzo 1986 sotto il segno dei Pesci. Dopo aver ottenuto la maturità al liceo scientifico, Lundini si laurea in Lettere e si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti.

Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo in qualità di autore, firmando diversi programmi televisivi e radiofonici., tra cui 610 e Programmone su Radio2. Nel 2019 entra nel cast come comico nella trasmissione Battute? in onda su Rai2 in seconda serata.

L’anno seguente conduce il programma L’Altro Festival, la versione nuova del DopoFestival di Sanremo, accanto a Nicola Savino e Miss Keta. Nel 2021 esce la sua prima opera letteraria, Era meglio il Libro, edito da Rizzoli Lizard.

Una pezza di Lundini

Nel 2020 ottiene il ruolo di conduttore principale di un programma in seconda serata su Rai2, Una pezza di Lundini. La trasmissione va in onda dal 7 settembre 2020 al 4 gennaio 2021 insieme all’attrice Emanuela Fanelli.