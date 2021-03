Valerio Lundini è un comico, autore e presentatore televisivo e radiofonico. Nato a Roma l’11 marzo 1986, Lundini è oggi uno fra gli artisti più completi e apprezzati della televisione.

Dopo una laurea in Lettere e un diploma alla Scuola Romana di Fumetti, Lundini comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo come autore e conduttore radiofonico e televisivo.

Nel 2020 ottiene il suo primo ingaggio come conduttore principale di un programma Una pezza di Lundini su Rai2 in seconda serata. La trasmissione va in onda dal 7 settembre 2020 al 4 gennaio 2021 e riscuote da subito un grande successo.

Una pezza di Lundini

Ideato da Giovanni Benincasa, lo show comico Una pezza di Lundini si ispira alla corrente dell’anti-comedy. L’artista interpreta un presentatore imbarazzato che si trova catapultato sul palco per sostituire un’immaginaria produzione saltata all’ultimo momento.

Il titolo del programma Una pezza di Lundini deriva dal fatto che l’artista deve mettere appunto una pezza nel palinsesto di Rai2. Grazie alla sua comicità surreale, agli sketch ricchi di nonsense e alle interviste ai personaggi dello spettacolo, il comico romano ha saputo convincere tutti, i critici e il pubblico.

Accanto a lui una bravissima Emanuela Fanelli, che apre ogni puntata interpretando il ruolo di signorina buonasera e i VazzaNikki in qualità di band ufficiale del programma. Nel cast anche l’inviato Stefano Rapone, il signor Roberto Torpedine, il signor Claudio Bonis, la signora Anna Pazienza e il tenente Carlo Silvestri.