Valerio Lundini, la foto virale con Nino Frassica e Maccio Capatonda

Metti insieme tre leggende della comicità italiana. Ritraile in una foto, pubblicala su Instagram e il gioco è fatto! In pochi minuti l’immagine diventa virale.

Di chi stiamo parlando? Di Valerio Lundini, Nino Frassicae Maccio Capatonda fotografati qualche giorno fa, mentre si trovavano a pranzo insieme. A pubblicare la foto è proprio Maccio sul suo profilo Instagram con il commento sotto lo scatto Riunione di condominio.

Basta una manciata di ore per ottenere migliaia di like e commenti dai fans del tipo Come vorrei partecipare a quella riunione o Pagherei 100 Euro per sapere di cosa stavate parlando.

Non mancano i commenti anche di altri vip, dalla televisione alla musica. Marracash con un semplice Azzzzz esprime tutta la sua sorpresa; Nicola Savino riconosce la bravura dei tre, scrivendo solamente Maestria. E ancora Oh, il Maestro Frassica è il commento del doppiatore e youtuber Maurizio Merluzzo.