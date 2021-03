Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni: ecco la FOTO ed il cognome!

Fedez e Chiara Ferragni hanno una nuova bimba. E’ nata infatti Vittoria, la loro secondogenita. Tramite un post su Instagram la coppia, tra le più conosciute in Italia, ha comunicato proprio questo lieto evento.

“La nostra Vittoria” ed hanno allegato il disegno di un cuore. In pochissimi minuti oltre un milione di like. Tantissimi i commenti e gli auguri da parte di tutti i follower. Si parte dai generalissimi “Congratulazioni” fino ad arrivare ai commenti più particolari come “più bella non potevi farla”.

Insomma, i fan di Fedez e Chiara Ferragni sono proprio scatenati e felicissimi per questo lieto evento. Il nome non era ancora stato comunicato e per questo motivo oggi è una giornata ancora più particolare. Vittoria è tre anni più piccola di Leo, il fratellino nato il 19 Marzo del 2018 e che proprio pochi giorni fa ha festeggiato il suo terzo anno di vita.

Anche in questo caso Vittoria porterà entrambi i cognomi. Per questo motivo avrà sia il cognome di Fedez, ovvero Lucia, che il cognome della madre, ovvero Ferragni. Per questo motivo il suo nome completo è Vittoria Lucia Ferragni.

La fotografia di Vittoria è stata pubblicata sui profili ufficiali sia di Fedez che di Chiara Ferragni.