Alessio Zucchini, chi è: età, biografia, carriera, moglie e figli

Alessio Zucchini è un giornalista, conduttore televisivo e blogger italiano. Oggi conduce il TG1 alle ore 13.30, alternandosi con Marco Frittella, Valentina Bisti e Maria Soave.

Alessio Zucchini, chi è

Nome: Alessio Zucchini

Età: 48 anni

Data di nascita: 18 settembre 1973

Luogo di nascita: Umbertide, Perugia

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 180 cm

Professione: giornalista, inviato, blogger, conduttore televisivo

Profilo Instagram ufficiale: @alessiozucchini

Alessio Zucchini, carriera

Alessio Zucchini è nato a Umbertide, in provincia di Perugia, il 18 settembre 1873. Fin da piccolo ha vissuto nel mondo della comunicazione grazie ai genitori che gestivano una radio locale. Appassionato di giornalismo e ispirato dal suo idolo, Paolo Frajese, Zucchini si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione per diventare un giornalista.

Dopo aver frequentato la scuola di Giornalismo della Rai, nel 2003 comincia a lavorare per Rai1. Per il TG1 è stato sia inviato che conduttore. Dal 2013 al 2016 ha presentato Unomattina Estate prima con la collega Valentina Bisti, in seguito con Benedetta Rinaldi e infine con la giornalista MIa Ceran.

Alesso Zucchini, vita privata

Durante la sua carriera ha girato molto per lavoro e ha vissuto a Torino, Madrid e Milano. Sebbene Alessio Zucchini sia molto geloso della sua vita privata, sappiamo che è sposato, ha due figli, un bambino di cui non conosciamo il nome e una bambina di nome Emma e vive stabilmente a Roma.