Alessio Zucchini racconta “Ho avuto una mamma giovane”

Alessio Zucchini è un giornalista e conduttore televisivo. Volto storico del TG1 delle ore 13.30, dal 2013 al 2016 è stato padrone di casa della popolare trasmissione Unomattina Estate in onda su Rai1.

Il giornalista è gelosissimo della sua vita privata. Lo si vede raramente ospite in qualche trasmissione televisiva. Qualche tempo fa è stato invitato da Caterina Balivo al programma Vieni da me su Rai1.

In quella occasione Alessio Zucchini ha raccontato della sua infanzia e dei suoi genitori. Sua madre, in particolare modo, lo ha avuto quando era molto giovane, a soli 16 anni.

Non per questo è stata una madre troppo morbida. Come lui stesso racconta alla Balivo, la madre è stata molto attente e severa.

“Mia madre mi ha avuto quando aveva 16 anni. E’ stata una mamma. Molti dicono che quando hai una mamma giovane diventa tua amica. Non è vero, è stata una vera mamma e poi essendo giovane riusciva a beccare meglio le mie marachelle”