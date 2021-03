Gabriella Germani, chi è: età marito, figli e malattia

Gabriella Germani è una celebre attrice e imitatrice. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei, tra carriera e vita pivata.

Chi è Gabriella Germani

Nome: Gabriella

Cognome: Germani

Data di nascita: 20 aprile 1969

Luogo di nascita: Sora

Profilo Instagram: @_gabriellagermani_

Segno zodiacale: Ariete

Gabriella Germani, che ha attualmente 51 anni e ne sta per compiere 52, è laureata in Giurisprudenza. Il suo esordio nel mondo della tv risale agli anni del programma Sotto a Chi Tocca (siamo nel 1996).

Negli anni successivi, ha lavorato in programmi come Saloon, trasmissione di Pierfrancesco Pingitore, Buona Domenica e Markette. Da non dimenticare è anche la sua presenza fissa nel programma Da Nord a Sud e ho Detto Tutto di Vincenzo Salemme.

Marito

Chi è il marito di Gabriella Germani? Sulla vita privata dell’attrice e imitatrice, che sei anni fa è stata ospite della Boldrini nel giorno della festa della donna per uno spettacolo di satira politica alla Camera, non rivela nulla sulla sua vita privata. Non si sa quindi se abbia un fidanzato o un marito o se sia attualmente single.

Figli

Non si hanno informazioni in merito ai figli di Gabriella Germani, attrice nota per le sue imitazioni di donne come Virginia Raggi, Mara Venier, Ela Weber, Emma Bonino, Maria De Filippi (giusto per citare alcune tra le tante donne che ha portato sui palchi delle trasmissioni tv).

Malattia

Nel 2015, Gabriella Germani ha perso il padre, le cui condizioni si sono aggravate a causa di una malattia che combatteva da tempo.