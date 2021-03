Giampiero Mughini, chi è: età, figli, moglie e vita privata

Giampiero Mughini è un giornalista, scrittore, conduttore e opinionista italiano. Nato a Catania il 16 aprile 1941 sotto il segno dell’Ariete, abita a Roma con la moglie Michela Pandolfi e l’adorato cane Bibi.

Non ha mai avuto figli e, per sua stessa ammissione in un’intervista, non li ha mai desiderati. Ammette anche che essere genitori è un mestiere molto difficile e che non avrebbe saputo farlo, perché poteva badare solo a se stesso.

Michela Pandolfi, sua compagna di vita, è una affermata costumista che ha lavorato per molte trasmissioni televisive. Nata nel 1957, è sposata con Mughini da 28 anni.