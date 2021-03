Giorgia Meloni, chi è: età, marito, figli, carriera politica

Giorgia Meloni è una politica italiana, leader di Fratelli d’Italia, partito fondato insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto. Dal 2006 è anche giornalista professionista.

Giorgia Meloni, chi è

Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio 1977 a Roma e cresciuta nel quartiere popolare della Garbatella. Padre sardo e madre siciliana, la politica si diploma al liceo linguistico. Nel 1979 il papà abbandona la famiglia per trasferirsi alle Canarie e Giorgia cresce con la madre e Arianna, la sorella. Del padre non ne ha voluto sapere più niente.

Quando parla della sua famiglia, la Meloni si dichiara soddisfatta, perché non le ha mai fatto mancare l’amore, ma al contrario ha saputo temprarla a sufficienza. È proprio carattere così forte che le ha permesso di farsi largo nel mondo della politica.

Giorgia Meloni, carriera politica

Nel 1992 a soli 15 anni Giorgia Meloni aderisce al Fronte della Gioventù e fonda un coordinamento studentesco, Gli Antenati, che contestava il progetto di riforma dell’istruzione promosso all’epoca dal ministro Iervolino. Nel 1996 diventa responsabile del movimento studentesco di Alleanza Nazionale.

Dal 1998 al 2002 viene eletta consigliere della Provincia di Roma per Alleanza Nazionale. Nel 2000 diventa dirigente nazionale di Azione Giovani, mentre quattro anni dopo viene promossa presidente. Giorgia Meloni è stata la prima presidente donna di un’organizzazione giovanile di destra.

A soli 29 anni viene eletta alla Camera dei deputati con Alleanza Nazionale, diventando la più giovane parlamentare della XV Legislatura. Nel 2006, e fino al 2008, è una dei vicepresidenti della Camera dei deputati.

Nel 2008, a soli 31 anni, diviene ministro per la gioventù del governo Berlusconi. L’anno seguente è al comando di Giovane Italia, il movimento politico giovanile del Popolo della Libertà. Nel 2012 lascia il PdL e forma con La Russa e Crosetto il partito Fratelli d’Italia.

Nel 2013 diviene capogruppo alla Camera dei deputati e si schiera contro le adozioni gay. L’anno dopo diventa presidente di Fratelli d’Italia e in primavera viene candidata alle Elezioni europee come capolista del partito in tutte le 5 Circoscrizioni. Il partito, però, ottiene solamente il 3,7% dei voti non superando la soglia di sbarramento del 4%. Per questo motivo la Meloni non riesce a diventare euro parlamentare.

Nel 2015 si candida a Sindaco di Roma, ma non riuscirà a ottenere i voti necessari. Entra comunque a fare parte del consiglio comunale.

Giorgia Meloni, vita privata

Giorgia Meloni è legata sentimentalmente con Andrea Giambruno, autore televisivo di MTV e di Mediaset. Giambruno ha lavorato per il programma Quinta Colonna in onda su Canale 5 e proprio dietro le quinte della trasmissione ha conosciuto la Meloni. I due si sono innamorati e nel 2016 hanno avuto una bambina, Ginevra.

La nascita della bambina al di fuori del matrimonio fa scalpore e suscita molte polemiche, visto la posizione che la Meloni ha sempre mantenuto a favore della famiglia tradizionale.